Tite não tem dúvida: ''Foi pênalti claro''

Clássicos muito equilibrados normalmente se decidem nos detalhes. É um clichê que o técnico Tite evocou para explicar a vitória do Corinthians ontem. Já os jogadores preferiram interpretar de outra forma: a sorte voltou. Sorte de campeão. Agora resta torcer muito hoje contra o Fluminense, que enfrenta o Goiás.

"Vi um primeiro tempo com predomínio do Cruzeiro. Nós fomos melhores na segunda etapa. Para mim o lance do Gil com o Ronaldo é claro de pênalti. Força desproporcional de quem vem de trás. Tive essa impressão"", explicou o treinador. "Em jogos iguais desta grandeza, o detalhe faz a diferença. Felizmente foi pra nós."" Tite não deu razão à reclamação cruzeirense. "Respeito as reclamações, mas discordo. É claro que para mim é mais fácil porque venci. Só que já perdi muito para chegar aqui também"", afirmou o técnico.

O volante Elias, que se junta à seleção brasileira com Jucilei, reconheceu que a equipe não jogou mal. "Não foi uma das nossas melhores partidas, mas a sorte de campeão está do nosso lado"", comemorou o jogador. "Quando a gente teve dois gols anulados contra o Guarani ninguém falou nada. Já jogamos bem aqui e perdemos. Hoje jogamos mal e vencemos. Coisas do futebol.""

O jogador deverá estar em aeroportos ou mesmo dentro do avião quando o Fluminense estiver em campo. Vai fazer de tudo para secar o rival. "Vou acompanhar pela internet, pelo celular, dou um jeito"", disse. "Da outra vez que fui pra seleção não tive muita sorte. O time estava indo mal aqui. Agora espero que o Fluminense vá mal.""

Dentinho e Bruno César levaram o terceiro cartão amarel ontem e não enfrentam o Vitória, no domingo.