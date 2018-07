Tite não vê 'crise' no ataque Para Tite, o ataque do Corinthians não vive "uma crise", apesar de ter marcado apenas 13 gols no Campeonato Brasileiro. Ele, que prefere olhar o saldo e não o número de gols marcados, disse que o time pecou no início da competição e não nos últimos jogos, mesmo após o empate da última quarta-feira contra o Fluminense (0 a 0).