Tite, ousado, quer o time sempre 'entre os cinco'

"É necessário reciclagem rápida. Tivemos uma conversa na terça-feira de que tudo o que passou, e que já faz parte do passado. Agora, é só pensar no Brasileiro", afirmou o técnico. Mais bem-humorado do que nas semanas anteriores às finais do Estadual, pediu que a diretoria não poupe esforços nem dinheiro para contratar. Ainda deu força para o goleiro Júlio César e respirou aliviado por não ter de pegar o Barcelona em amistoso.

Chegou e saiu sorridente da entrevista. No caminho, topou com Edenílson, seu novo volante, bom de papo e cheio de confiança. "Sou veloz, me considero de boa técnica. E, se o professor precisar, só não jogo no gol. Já atuei de lateral, meia, atacante..."

Seedorf, do Milan, Julinho e Renan, do Avaí, seguem na pauta. Jorge Henrique não sai e um lateral-esquerdo é procurado.