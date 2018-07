Tite pede paciência contra o Al Ahly

Há um bom tempo Tite estuda o Al Ahly e apontava Aboutrika como o principal jogador da equipe. Ele não errou seus prognósticos. Como previa, o time egípcio venceu ontem o Sanfrecce Hiroshima por 2 a 1, avançou à semifinal do Mundial e será o adversário do Corinthians na quarta-feira.

O autor do gol decisivo: Aboutrika, veterano de 34 anos, um "armador inteligente, que coloca a bola no chão e organiza o time", nas palavras do próprio Tite, que acompanhou o jogo em Toyota ao lado de alguns jogadores e debaixo de neve.

O treinador comprovou de perto que o Al Ahly é um time experiente, "que não deixa a bola queimar no pé" e que tem uma linha de quatro defensores bem postada, apesar de ter cometido alguns erros ontem - mesmo tendo feito um gol, o japonês Sato teve outras duas chances claras, mas desperdiçou.

"A equipe deles tem um nível alto de concentração para jogar uma competição desse tamanho", analisa Tite. "A vitória deles foi pela efetividade, não por desempenho."

É por isso que o técnico espera na quarta-feira um jogo de xadrez, de paciência, no qual terá de movimentar as peças cautelosamente. Se o adversário nas semifinais fosse o Sanfrecce Hiroshima, a avaliação de Tite é que a partida seria mais movimentada, já que o veloz campeão japonês iria se expor mais.

Além da cadência do jogo do Al Ahly, o peso da estreia também preocupa Tite. O técnico, inclusive, acha que somente depois de dez minutos é que a equipe vai começar a encaixar o seu jogo. "Quero que o Corinthians tenha uma naturalidade maior, mesmo com toda essa expectativa, essa ansiedade que gira em torno da estreia."

A ordem, então, é não dar espaço para o adversário tocar a bola, coisa que o Al Ahly mostrou que sabe fazer, apesar da fragilidade do Sanfrecce Hiroshima. "Queremos manter essa característica de marcar forte em diferentes setores. Vamos ter de ajustar essa pressão com qualidade", explicou o treinador.

'Desconhecido'. Se Tite conhece bem o Al Ahly, o mesmo não se pode dizer do adversário em relação ao seu time. O técnico Hossam El Badry, o atacante Aboutrika e o goleiro Sherif Ekramy admitiram ontem que não sabem nada do Corinthians.

"Sei que é um time forte, mas preciso estudar. Preciso fazer a minha lição de casa nos próximos dias", disse El Badry.

Principal estrela do time, Aboutrika disse que não teve tempo de ver jogos do Corinthians porque o foco da equipe estava apenas no Sanfrecce Hiroshima. "Para nós, era muito importante vencer esse jogo. Só agora é que começaremos a pensar no Corinthians. Conhecemos o time mais no geral, não sabemos muito os nomes dos jogadores", afirmou.

O goleiro Sherif Ekramy limitou-se a dizer que o fato de o Corinthians ser o atual campeão da Libertadores já significa que a equipe é forte. "Os times da América do Sul são muito bons. Se o Corinthians está aqui é porque é muito forte."