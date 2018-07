Tite proíbe oba-oba e exige seriedade

O corintiano está eufórico com a sofrida e emocionante classificação à final da Libertadores pela primeira vez em quase 102 anos de história. A alegria era evidente ontem por toda a cidade, mas dentro do clube esse clima de oba-oba está proibido. Euforia exagerada, comemoração, festa, tudo durou apenas alguns minutos após o empate por 1 a 1 com o Santos. A ordem de Tite logo após um vestiário festivo para todo o grupo é a de manter os pés no chão.

A prova de que a "recomendação" do treinador já é seguida com rigor veio no treino dos reservas ontem - apenas Emerson, dos titulares, participou - quando todos mostraram seriedade, sem brincadeiras ou clima descontraído. E, logo depois, na entrevista do sereno Danilo.

O autor do gol chegou de madrugada em casa e foi acordado horas depois como herói pelo filho Davi, de 2 anos, que queria ver novamente a proeza do cansado pai. "Dormi cedo. Depois, tomei café com a família, todos alegres, comemorando. Foi muito bom, mas passou. A euforia tem de ficar para o lado do torcedor. Para nós, não ganhamos nada. Se não for campeão não vai adiantar o que foi feito até agora", diz.

Serão duas semanas com promessas de concentração total e humildade no Corinthians. "Chegamos até aqui assim, vamos permanecer assim", prega Tite, que não gostou de ver Leandro Castán ter dito que "a noite foi perfeita" com a classificação do time e a eliminação do rival São Paulo na Copa do Brasil.

A atitude passa longe do discurso dos mais experientes. "Desde o começo do ano eu digo que esse grupo tinha esse espírito, a energia pronta para a Libertadores. Isso eu vivi no Internacional (foi campeão em 2006), mas lá tinha craques, o (Rafael) Sóbis, o Fernandão, era uma equipe forte e isso temos aqui, se será suficiente, temos de colocar em prática já que não temos supercraque aqui para tirar coelho da cartola", afirma Alex. "Se o time manter os pés no chão e entender que todos têm de se ajudar, vai ser um grande passo."

Confiança. Assim como foi diante de Vasco e Santos, o Corinthians adota a cautela, mas não esconde a confiança, agora na decisão. "Será um título inédito, né? O torcedor e o clube merecem esse título. Temos uma grande chance, estamos num momento muito bom, com todo mundo feliz e se ajudando", disse Danilo, já campeão como Alex e Fábio Santos. "Temos vários jogadores experientes, técnico com várias Libertadores disputada e isso ajuda muito. Quem já passou por isso sabe como é." (leia mais do orgulho corintiano pág. 2)