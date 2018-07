Tite promete ver teipes e 'cornetar'

Tite demonstrou, mais uma vez, toda sua admiração pela torcida do Corinthians. Se logo após a decisão em Yokohama o treinador fez questão de apontar para as arquibancadas, dedicando o título aos milhares de torcedores que foram ao Japão, ontem o comandante corintiano mostrou a taça de campeão mundial à Fiel que acompanhou o time na carreata pelas ruas de São Paulo.

"Agora eu vou virar torcedor. Vou pegar os vídeos dos jogos para assistir, com um chimarrão pela manhã e uma caipirinha à tarde. Fazer um churrasco, ver os jogos e vou cornetar até o técnico", disse, em tom descontraído no trio elétrico, em entrevista à TV Globo.

O treinador estava visivelmente esgotado. Na primeira parada do ônibus, vindo do Aeroporto de Cumbica, no 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, Tite sentou nas escadarias do quartel e só se levantava para posar para fotos com os fãs.

Um dos jogadores mais festejados, como não poderia deixar de ser, foi o goleiro Cássio. Muitos torcedores se espalharam pelo trajeto da carreata, vestindo a camisa amarela, número 12, do arqueiro corintiano. A todo instante, Cássio tinha de espalmar a mão para as insistentes fotos. "Já recebi beijo de muita gente, mas desta vez me pediram para beijar minha mão", espantou-se o goleiro, autor de seis grandes defesas na decisão contra o Chelsea.

O atacante Jorge Henrique, que ganhou uma vaga na equipe apenas na final, ao substituir Douglas, estava eufórico. "Sempre sonhei em ser campeão do mundo, em estar nesta situação. Minha carreira é brilhante e devo tudo isso à minha esposa. Se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje."

O zagueiro Chicão, dentro do ônibus, lembrou de um dos momentos mais difíceis do clube, quando em 2008 disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. "Eu que vivi o momento do clube na Série B não imaginava isso. A gente fica feliz. Vamos comemorar com a torcida essa conquista", afirmou ao SporTV.

Campeão com o São Paulo, em 2005, o meia Danilo estava impressionado com o torcedor corintiano. "Não existe cansaço com uma recepção dessas aqui. O que esses caras fizeram no Japão foi impressionante", afirmou o camisa 20.

A possibilidade de chuva, que não se concretizou, não assustou o volante Ralf. "Pode chover até canivete que a gente fica aqui", brincou.

Capitão corintiano, o lateral-direito Alessandro ficou com a taça quase todo o tempo da festa. Ele é aguardado hoje em sua cidade natal, Assis Chateaubriand, no Paraná, onde deverá participar de outra carreata.

O lateral-esquerdo Fábio Santos resumiu bem a emoção do elenco corintiano. "É demais. Ver essa emoção do torcedor corintiano não tem preço. É maravilhoso proporcionar alegria para tanta gente. Estávamos com saudade da torcida."