Tite renova contrato por mais um ano com o Corinthians

Tite vai comandar o Corinthians no Mundial de Clubes de contrato novo. O técnico renovou ontem por mais um ano, até o final de 2013. O novo acordo, costurado na tarde de ontem pelo empresário do treinador, Gilmar Veloz, e a diretoria só foi divulgado no início da noite de ontem no site oficial do clube.

Uma das exigências do treinador foi renovar o contrato antes da disputa do Mundial, em dezembro. Na visão de Tite, seria melhor para ele e para o clube. O técnico, contudo, já havia dito que assinaria novo compromisso assim que o Brasileiro entrasse nessa reta final, sem jogos durante meio de semana.

Foi uma negociação amistosa e bem mais tranquila que a anterior, após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2011.

Na ocasião, Tite estava de férias nos EUA e o então presidente do clube, Andrés Sanchez, disse que não pagaria supersalário a treinador algum - "R$ 700 mil", chegou a afirmar Andrés. Depois do impasse, classificado como "mal-entendido", o técnico renovou por metade daquele valor.

Valorização. Tite vai ganhar aumento e deve passar a receber cerca de R$ 500 mil por mês - o clube não fala em valores, mas o próprio presidente do Corinthians, Mário Gobbi, já havia dito que o treinador iria receber um aumento em função da conquista da Libertadores.

"Valorizamos um profissional que foi campeão", disse o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves ao Estado. "O trabalho dele no clube é indiscutível, vem fazendo um trabalho bem-feito."

Duílio reforçou a decisão de antecipar a negociação porque o treinador já havia demonstrado o interesse em continuar e até participava de reuniões de planejamento para a próxima temporada. "Queríamos acertar logo", afirmou Duílio.

Tite, por exemplo, já pediu que o clube contrate um novo lateral-esquerdo para 2013. Ele também solicitou mais um centroavante.

Retrospecto. Tite completou ontem dois anos à frente do Corinthians nesta segunda passagem. Ele fez sua estreia dia 24 de outubro contra o Palmeiras no Pacaembu (vitória por 1 a 0), ao assumir o comando do time no lugar de Adílson Batista.

Seu momento mais difícil, quando quase foi demitido, foi após eliminação na pré-Libertadores do ano passado, diante do Tolima colombiano.

