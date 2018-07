Tite: 'Temos de fazer o nosso papel' Com o fim da punição da Conmebol, o Corinthians poderá contar com a volta da torcida já na partida de amanhã contra o Tijuana no Pacaembu. Tite comemorou a decisão, mas mandou um recado direto aos jogadores. "Os torcedores nos dão carinho, energia e apoio, mas somos nós que temos de fazer nosso papel dentro de campo. Torcedor não marca nem faz gol."