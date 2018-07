Tite usa rédea curta na preparação do time

Tite é o primeiro a pisar no campo do estádio de Kariya, o centro de treinamento do Corinthians no Japão. É seu momento de concentração e de tomar decisões importantes. O técnico diz que o time está escalado e pronto para a estreia no Mundial de Clubes, amanhã, contra o Al Ahly. Mas até atingir esse estágio muita coisa precisou ser feita depois da conquista da Libertadores.

Dono de um estilo próprio, ele esfriou a euforia pós-título, controlou egos e enquadrou jogadores em busca de seu time ideal. Time, na verdade, que ele sempre teve em mente. Desde o Brasileiro de 2011, passando pela Libertadores. Isso, no entanto, não fez com que Tite deixasse de estimular a competitividade entre os atletas.

Recuperar Douglas, obrigando-o a emagrecer até seis quilos, foi seu primeiro desafio para armar a equipe.

Mais magro, o meia é obrigado a marcar a saída de bola do adversário - contra o São Paulo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, por exemplo, Guerrero só marcou seu gol porque Douglas foi para cima de João Filipe e o induziu ao erro.

Emerson, herói do título da Libertadores ao marcar dois gols na decisão contra o Boca Juniors, relaxou. Engatou uma sequência de contusões, suspensões e atrasos em treinos. Levou dura da diretoria e também de Tite - que já sugeriu a ele morar mais perto do CT. Outro que costumava chegar aos treinos mais tarde do que os companheiros era Jorge Henrique.

Depois do título da Libertadores, Tite ficou furioso com uma derrota para o Botafogo por 3 a 0 que carimbou a faixa de campeão. "Eu avisei", ele disse aos jogadores.

Para evitar euforia ou corpo mole, após a conquista estimulou a competição no elenco para evitar acomodação. E colocou como meta que o time saísse da zona de rebaixamento.

"Isso foi fundamental," elogia o diretor de futebol Roberto de Andrade. "Até que o time atingisse a meta para não cair no Brasileiro ninguém falava em Mundial, só a diretoria, mas como um assunto interno."

"Ninguém tirou o pé, alguns atletas até se machucaram. A única forma de chegar bem ao Mundial é preparar-se antes do Mundial", disse Tite na sua primeira entrevista no Japão. "Estabelecemos metas e não abrimos mão de competir."

Divididas fortes. Dentro da competição por vagas, teve titular que virou reserva, como Jorge Henrique. Romarinho viveu altos e baixos e saiu do time. Martínez precisou pedir desculpas na frente do grupo após ter dito que se não fosse titular sairia do clube em 2013. "O campo fala", respondeu Tite.

No Japão, o técnico mantém sua rotina de treinos pesados como faz no CT do Corinthians. Domingo, numa dividida com Emerson, Jorge Henrique quase se machucou feio às vésperas da estreia. Só este ano, três jogadores quebraram o nariz em divididas nos treinamentos: Wallace, Edenilson e Weldinho.

"A preparação foi muito boa, o Tite fez com que os jogadores se conscientizassem da preparação para o Mundial e a equipe assimilou bem. Chegamos ao Japão fortes", afirmou Emerson, titular absoluto, mas que precisa - e muito - de rédea curta.