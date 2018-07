Tite vai definir novo companheiro de Liedson

SÃO PAULO - O técnico Tite esboçou nesta quinta-feira o time para enfrentar o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, na estreia corintiana no Campeonato Brasileiro. Com a saída de Dentinho, Jorge Henrique deve voltar ao ataque. Ele treinou ao lado de Liedson, com Morais e Ramírez na armação.

O peruano ocupou a vaga do atacante Willian, que corria risco de ter de cumprir suspensão por expulsão ainda no Figueirense. À noite, porém, o clube converteu a pena no STJD em doação de cestas básicas.

Na busca por reforços, o clube, ressabiado com o caso do atacante Gilberto - sua contratação havia sido anunciada e ele foi para o Inter -, deixou para oficializar a contratação de Emerson apenas na quinta, após encontro entre seu empresário, Reinaldo Pitta, e dirigentes.

Emerson chega na segunda-feira, mas já ganhou as boas-vindas de alguns companheiros."Joguei contra ele em 2009. Jogador muito bom, rápido, habilidoso, difícil de marcar. Com certeza vai ajudar a gente. Que possa ser muito feliz aqui", disse Leandro Castán.

Nesta sexta, após regularizar a documentação, o volante Edenílson será apresentado.

