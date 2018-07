Tite vai poupar cinco titulares, entrega Edilson no Corinthians

O lateral-direito Edilson revelou nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, que cinco atletas do Corinthians serão poupados da partida de domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Paulista. A confirmação oficial será dada pelo técnico Tite no treino deste sábado. "Acho que são cinco que não jogam: Cássio, Fagner, Lucca, Yago e Bruno Henrique. Quem vai entrar eu não sei", disse o lateral em entrevista coletiva.

O próprio Edilson já adiantou que terá uma chance em Ribeirão Preto. "O professor já adiantou que vai poupar alguns jogadores. Eu e Walter teremos oportunidade, uma chance a mais de poder mostrar nosso trabalho. Sabemos da dificuldade que teremos em Ribeirão Preto. O Botafogo sempre monta equipes competitivas. Mesmo assim, time grande tem de pensar o tempo todo em vitória", afirmou Edilson.

No treino desta sexta-feira, Tite trabalhou sem vários titulares. O lateral-direito Fagner, o volante Bruno Henrique e o meia Guilherme, por exemplo, nem sequer foram ao campo e treinaram apenas na academia.

Uma das novidades do treinamento foi o meia Marlone, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo e fez um trabalho específico em campo, separado dos demais. Ele deve demorar somente mais uma semana até voltar a jogar.