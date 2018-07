Tite: 'Vai ser duro repetir tudo o que fizemos em 2012'

O Corinthians inicia 2013 da melhor forma possível: com o escudo de campeão do mundo no peito, todos os titulares de 2012 mantidos e a contratação de reforços de peso. A principal preocupação de Tite neste início de temporada, então, passou a ser conter a euforia dos jogadores e da torcida. Por isso, logo em sua primeira conversa com os atletas que atuaram no Mundial e voltaram das férias ontem, o treinador já tratou de avisar que o Corinthians terá de se superar este ano para tentar buscar um desempenho igual ao que teve em 2012. "Foi um ano iluminado, mágico, e temos consciência disso. Você pode ganhar um campeonato, chegar na final de outro, mas repetir tudo o que fizemos é muito difícil."

Para o treinador nem mesmo os reforços de Alexandre Pato, Renato Augusto e Gil colocam o Alvinegro em vantagem em relação aos rivais. "Há pelo menos seis, sete times com elencos muito qualificados no Brasil e que se reforçaram. O nível está muito igual."

Para buscar o segundo título da Libertadores e voltar ao Mundial em dezembro, Tite vai repetir em 2013 a receita que transformou o Corinthians no time mais vitorioso do País nos últimos anos: estimular a competitividade entre os jogadores. Assim, garante que ninguém começa o ano com a vaga de titular garantida. Nem mesmo Pato.

"Quando toda a equipe está forte, a individualidade aparece. Só em um ambiente de competição entre os atletas é que você eleva o nível técnico do time."

Nesse cenário, o treinador não teme que o jogo de vaidades posso prejudicar a principal marca da equipe, a coesão, caso alguma estrela vá para a reserva - Emerson e Douglas são os mais cotados a sair do time para que Pato e Renato Augusto entrem. "O Corinthians não pode ter medo de trazer um cara bom. Se o cara é bom, ganha todo mundo."

Para a estreia no Campeonato Paulista, domingo, contra o Paulista, em Jundiaí, o treinador confirmou um time só de reservas. Há, inclusive, a possibilidade de o chinês Zizao começar jogando.

A previsão é que os titulares, incluindo Pato, fiquem pelo menos três semanas trabalhando apenas a parte física para só então serem escalados. Ontem, na volta das férias, os atletas que participaram do Mundial fizerem um check-up oftalmológico e de otorrinolaringologia. Também fizeram uma série de exercícios de biomecânica, trabalho que serviu para medir o equilíbrio muscular de cada um.

O atacante Paolo Guerrero, que terminou o ano reclamando de dores no joelho direito por causa do estiramento no ligamento colateral medial que sofreu na última rodada do Campeonato Brasileiro e que quase o tirou do Mundial, trabalhou normalmente com o grupo.

O goleiro Cássio, que antecipou a sua reapresentação para a última quarta-feira a fim de tratar de uma tendinite no ombro esquerdo, também não deve ser problema para o jogo que realmente interessa para o Corinthians neste início de temporada, que é a estreia na Libertadores, dia 20 de fevereiro, contra o San José, na Bolívia.