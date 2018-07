Tite volta a apostar na força do meio-campo

Troca do futebol cadenciado por um esquema mais veloz, reforço na defesa com três zagueiros, Bruno César no ataque, o retorno de Ronaldo... Nas últimas rodadas, o Corinthians fez muitas inovações e não conseguiu acabar com o jejum de sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Para o clássico de amanhã, às 16 horas, contra o Palmeiras, no Pacaembu, o estreante técnico Tite faz mistério, esconde a escalação, como o antecessor Adilson Batista fazia, mas apelará para o quarteto do meio-campo, adotado por Mano Menezes, como a última esperança de retomar a briga pelo título.

Após 11 rodadas, finalmente o Corinthians terá Ralf, Jucilei, Elias e Bruno César juntos. Cada um na sua posição, como Tite ouviu da boca de cada atleta.

"Com o Adilson também havia diálogo, mas o Tite conversa bastante com a gente tentando acertar dentro de campo", enfatiza Bruno César, que chegou a se indispor com o antecessor por escalá-lo adiantado. "Pelo que deu para entender, vou jogar mais na meia, no esquema que o time vinha jogando antes."

Ontem, após mais um treino fechado, Tite disse ter a escalação definida, mas não a revelou. "Deixa o Felipe (Luiz Felipe Scolari, técnico palmeirense) pensar, fazer três ou quatro opções. Respeito, mas não vou facilitar. Mistério não ganha jogo, mas dificulta."

O técnico deixa no ar a possibilidade de usar três zagueiros, mas tudo parece não ir além de jogo de cena. "Um bom time tem de ter um bom meio, demos mostra disso no primeiro turno (o Corinthians fez 37 pontos). A volta do quarteto dará tranquilidade para mim e para o Elias, já que o Ralf e o Jucilei garantem atrás e nos dão liberdade", festeja Bruno César. "Voltaremos a ter aquele time que vinha fazendo a diferença. O Bruno e o Elias resolvem, então, eu e o Jucilei daremos suporte", garante o volante Ralf.