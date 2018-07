Tito Vilanova reassume o comando da equipe O técnico dirigirá hoje o primeiro treinamento em mais de dois meses, período em que ficou afastado para se tratar em Nova York de câncer na glândula parótida. Sob sua direção, o Barça fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Espanhol, com 55 pontos em 57 possíveis (18 vitórias e um empate). Ele deve voltar ao banco de reservas na partida de amanhã em Vigo contra o Celta, penúltimo colocado. Nesse jogo ele não poderá contar com o meia Xavi, o lateral-esquerdo Jordi Alba e o atacante Pedro. Os três correm o risco de não jogar também contra o PSG terça-feira.