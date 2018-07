Titular, Soldado celebra nova fase na seleção espanhola

SÃO LOURENÇO DA MATA (PERNAMBUCO) - O atacante Roberto Soldado foi uma das novidades na escalação da Espanha - ao lado do goleiro Casillas - para a estreia na Copa das Confederações, no último domingo, contra o Uruguai. E o jogador do Valencia não decepcionou. Foi dele o segundo gol da vitória por 2 a 1, na Arena Pernambuco.

"Verdade seja dita, estou extremamente feliz", declarou Soldado ao site da Fifa. "Obviamente, estou satisfeito com minha própria performance, mas o mais importante foi que conseguimos vencer a partida. Poder fazer parte disso é uma real fonte de motivação", completou.

O gol de Soldado saiu aos 32 minutos do primeiro tempo, após grande jogada de Fabregas, a quem o atacante fez questão de agradecer. "Eu posso ter colocado a bola na rede, mas eu tenho que exaltar o papel do Fabregas no gol. Quando fingiu que ia chutar, ele fez os dois zagueiros irem em sua direção, me deixando sozinho. Então, me deu um excelente passe no pé, me colocando de frente para o gol."

Soldado não vinha sendo titular da seleção espanhola - a posição era ocupada por David Villa - e chegou a ver o técnico Vicente del Bosque admitir a insatisfação com os centroavantes do país. No entanto, o jogador do Valencia vinha entrando bem quando saia do banco e conquistou a confiança do treinador para iniciar a campanha na competição entre os 11.

"A verdade é que nunca senti que estava sendo tratando injustamente. Antes havia companheiros que estavam simplesmente melhores do que eu", admitiu. "Por sorte, o treinador agora pensa o oposto e me colocou entre os titulares. E isso é, evidentemente, uma grande responsabilidade para mim, vou tentar agarrar a oportunidade que me foi dada nos jogos aqui."