Título da competição no Japão também ajuda cofre do campeão

SÃO PAULO - O Mundial de Clubes não é só a chance de os times participantes expandirem suas fronteiras. Financeiramente, é uma ótima oportunidade de os clubes engordarem seus cofres. Este ano, assim como foi em 2011, a Fifa vai distribuir US$ 16,5 milhões (R$ 34,6 milhões) aos clubes participantes. Só o campeão leva a bolada de US$ 5 milhões (R$ 10,5 milhões). O segundo colocado fica com US$ 4 milhões (R$ 8,4 milhões). Os valores são decrescentes até o último colocado, que fica com US$ 500 mil (R$ 1 milhão).

Para efeito de comparação, pela Libertadores o Corinthians ganhou R$ 3,7 milhões da Conmebol pelo título. Somados os valores recebidos em todas as fases - o time disputou 14 jogos no torneio -, o Alvinegro recebeu R$ 5,9 milhões, quase a metade do que receberá da Fifa caso vença seus dois jogos no Japão e conquiste o Mundial.

O torneio do Japão tem despertado forte interesse da imprensa. Ao Estado, a Fifa informou que foram credenciados mais de 600 profissionais de 40 países. O número é semelhante àquele que a entidade registrou para o sorteio dos jogos da Copa das Confederações de 2013, realizado semana passada em São Paulo.

TORCIDA

A Fifa trabalha com a possibilidade de quebra de recorde na média de público no torneio, que passou a ser organizado por ela em 2000. A procura de entradas surpreendeu a entidade e houve pane no primeiro dia de venda. O recorde total de público do Mundial foi registrado na edição de 2000. Ao todo, 514 mil pessoas acompanharam os 14 jogos da competição, no Rio e em São Paulo.

A partir de 2005, quando o torneio passou a ter menos partidas (sete até 2007 e depois oito), o maior público foi registrado em 2008:355.515 torcedores. A melhor média é da edição de 2007, com 45.553 torcedores por partida. Ano passado, 305.333 pessoas foram aos estádio, média de 38.166.