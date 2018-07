Título da Sul-Americana virou prioridade

"Sabemos que agora ficou muito difícil terminar em segundo lugar. Vamos então pensar primeiramente em confirmar a vaga na Libertadores, que ainda não veio, e depois priorizar a busca pelo título da Sul-Americana", admitiu Ney Franco.

O São Paulo garantirá vaga na Libertadores caso vença o Náutico domingo no Morumbi - em jogo que terá o meia Paulo Henrique Ganso pela primeira vez entre os relacionados -, e o Botafogo não ganhe do Sport na Ilha do Retiro. "O jogo de domingo é decisivo, e o bom é que teremos uma semana para mobilizar o grupo e trabalhar", disse o treinador.

O adversário são-paulino na Sul-Americana será definido quinta-feira. Como o regulamento determina que times do mesmo país devem se enfrentar na semifinal, o Grêmio será o rival caso se classifique (bateu o Millonários por 1 a 0 em Porto Alegre no jogo de ida). Caso contrário, o confronto será com a Universidad Católica (CHI).