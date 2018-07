Título estadual coloca o 'professor' Regis em evidência

A conquista do Campeonato Paulista masculino, anteontem, foi mais um triunfo importante em uma carreira que já se mostra vitoriosa, a do técnico do São José/Unimed/Vinac, Regis Marrelli. Tranquilo, o treinador de 43 anos faz o estilo estudioso e gosta de trabalhar na formação de jovens atletas.

Regis teve uma carreira modesta como jogador em clubes de Segunda Divisão. Ele ressalta que, enquanto atuava, não abdicou dos estudos. "Eu me formei em Educação Física e Pedagogia." Os primeiros passos do lado de fora da quadra foram dados em 1998. "O Nilo (ex-jogador da seleção brasileira) foi trabalhar na secretaria de Esportes de Mogi das Cruzes e me convidou para ser assistente no time."

O primeiro trabalho como técnico foi feito em 2005, quando assumiu o Corinthians/Mogi. No ano seguinte, Regis foi para São José dos Campos. O início não foi fácil - no primeiro ano, ele chegou a amargar uma sequência de 15 derrotas. "Já tive momentos nos quais trabalhei, trabalhei, trabalhei e não deu em nada."

O técnico, porém, não se abateu com as adversidades. Juntou tudo o que aprendeu e passou a colocar em prática. "Uma coisa que sempre defendi foi ter uma defesa forte e um ataque de forma coletiva." Os resultados começaram a aparecer em 2009, quando foi campeão paulista, o que lhe rendeu as primeiras oportunidades de trabalhar como assistente na seleção brasileira, no ano seguinte.

Em 2011, o São José foi vice-campeão do torneio estadual e também do NBB. Neste ano, conquistou mais uma vez o Paulista, competição em que chegou a vencer 15 jogos consecutivos. Mas isso não orgulha tanto Regis quanto o trabalho com os jovens. "Hoje conto com dois promissores, que são o Ícaro e o Fisher. Gosto de trabalhar com a molecada, ensinar os fundamentos."