Título mundial de surfe pode ser decidido nos 'pênaltis' no Havaí

Com a vitória de Mick Fanning em Portugal, a disputa do título do Circuito Mundial de Surfe ficou embolada e o australiano está em melhores condições de disputa com o brasileiro Gabriel Medina do que o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater. São muitas as combinações de resultado, mas Medina é o único que depende de si próprio para ser campeão na última etapa, no Havaí.

Caso o surfista de Maresias fique em 13º ou 25º lugar, ou seja, vença no máximo uma bateria na competição, Kelly Slater precisa ser campeão e Fanning necessita no mínimo de um terceiro lugar. Curiosamente, se o australiano for quinto, tanto ele quanto Medina ficarão empatados e será necessário um "surf off".

"É como os pênaltis no futebol, haverá uma bateria extra entre os dois para definir o campeão do mundo", explica Renato Hickel, diretor da ASP (Associação dos Surfistas Profissionais). Se Gabriel vencer duas baterias e chegar ao nono lugar, ele já elimina Slater da disputa e Fanning precisa chegar à final. Com o brasileiro em quinto ou terceiro, o australiano necessita ser campeão da etapa. E se Medina chegar à decisão, ele já poderá comemorar o título independentemente de quem seja o adversário e de qual seja o resultado da final. Se Gabriel vencer duas baterias e chegar ao nono lugar, ele já elimina Slater da disputa e Fanning precisa chegar à final. Com o brasileiro em quinto ou terceiro, o australiano necessita ser campeão da etapa. E se Medina chegar à decisão, ele já poderá comemorar o título independentemente de quem seja o adversário e de qual seja o resultado da final.