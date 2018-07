Título não tem como sair domingo em Abu Dabi Não há como o campeonato acabar domingo, em Abu Dabi, 18ª etapa do calendário. Sebastian Vettel soma 240 pontos e Fernando Alonso, segundo no Mundial, 227. O terceiro, Kimi Raikkonen, da Lotus, com 173, tem chances apenas matemáticas de ser campeão, pois está a 67 pontos de Vettel e há 75 em jogo nas três provas que restam.