Tochas olímpicas usadas em revezamento são leiloadas

Algumas das tochas já estão à venda. É o caso, por exemplo, daquela que o jogador de futebol David Beckham usou para dar início ao revezamento, em 18 de maio passado, quando o fogo olímpico chegou à Grã-Bretanha. Em poucas horas, o leilão que começou com 1 libra já passa de 1,5 mil libras (cerca de R$ 5 mil). Os lances para esta peça podem ser dados até 4 de julho.

De acordo com o Comitê Organizador, as tochas chegarão aos compradores em uma caixa de colecionador e com um certificado de autenticidade. O dinheiro arrecadado com a ação vai subsidiar o custo das tochas que ficarão com seus portadores durante o percurso.

Além das tochas olímpicas, o site de leilão dos Jogos Olímpicos de Londres também colocará a venda peças como bastões utilizados no revezamento 4x100m rasos, bola de vôlei de praia e bolas de tênis utilizadas em Wimbledon.