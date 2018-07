Todos nós devemos tomar um chimarrão O que as cidades gaúchas de Caxias do Sul, Passo do Sobrado e Taquaral têm a ver com a história do Corinthians? Muita coisa. Desses três lugares do sul do País saíram grandes comandantes, que levaram o time de Parque São Jorge a algumas de sua maiores conquistas. "Entendo teu questionamento, compreendo tua dúvida, mas não vou responder-te." É desta forma educada e polida que o técnico Adenor Leonardo Bacchi, o Tite, se esquiva de assuntos que não quer revelar à imprensa. O estilo professoral, repleto de 'jogabilidade e treinabilidade', aos poucos foi ganhando o respeito e a admiração dos corintianos. Já em 2004, na sua primeira passagem, Tite deixou saudades. Voltou e agora, depois do Brasileiro do ano passado e da histórica campanha invicta na Libertadores, Tite se coloca ao lado de outros dois conterrâneos com alma preto e branca. Um deles é Oswaldo Brandão. Treinador nos títulos do 4.º Centenário (1954) e do lendário Paulista (1977).