Todos os titulares estão de volta. Mas Tite prega respeito

Depois de poupar os 11 titulares do Corinthians neste domingo e ver todos os reservas saírem de campo sem problema de contusão, o técnico Tite vai poder contar com força máxima na próxima partida, contra o Oeste, já pelas quartas de final.

O atacante Dentinho cumpriu três jogos de suspensão e está liberado. Alessandro, pendurado com dois cartões amarelos, é outro confirmado no time, assim como Jorge Henrique, que se recuperou de contusão muscular. A novidade deve ser a presença de Bruno César no lugar de Morais.

No hospital. O presidente Andrés Sanchez foi internado no Hospital São Luiz, Morumbi, ontem com diagnóstico de erisipela (infecção de pele) na perna esquerda. Seu estado de saúde é estável, mas não há previsão de alta.

