Todos titulares fora do jogo com a Portuguesa Com a vaga garantida nas quartas de final do Campeonato Paulista, depois da goleada por 5 a 0 contra o Guaratinguetá, o Santos vai escalar o time B para enfrentar a Portuguesa, amanhã à tarde, no Canindé. Muricy Ramalho decidiu poupar todos os titulares para ter a força máxima no jogo de volta contra o Internacional, quarta-feira, no Beira-Rio, pela Libertadores.