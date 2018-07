Tolima perde título e vira rival do Corinthians

O Tolima será o adversário do Corinthians na Pré-Libertadores. O time colombiano perdeu para o Once Caldas, ontem à noite, em Manizales, por 3 a 1, e ficou com a terceira vaga do país para o torneio continental, enquanto o Once Caldas ganhou o título e com a segunda vaga. O primeiro duelo será no Pacaembu, em 26 de janeiro. O segundo jogo no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, dia 2 de fevereiro. Caso o Corinthians supere o Tolima, vai integrar o equilibrado Grupo 7, juntamente com Cruzeiro, Estudiantes (Argentina) e Guarany (Paraguai).

Ao final do Campeonato Brasileiro, ainda no gramado do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, local do último jogo do Corinthians em 2010, o atacante Ronaldo garantiu que a disputa da Pré-Libertadores não seria problema. Teoricamente, o Fenômeno, mesmo sem saber o adversário, fez uma previsão acertada, se analisarmos apenas o jogo de ontem em Manizales.

O Tolima que enfrentou o Once Caldas, diante de 40 mil fanáticos torcedores adversários, no péssimo gramado do estádio de Palogrande, foi uma equipe falha na defesa, sem inspiração no ataque e que abusa das bolas altas na área do rival, mesmo sem ter um atacante de grande estatura na frente.

O melhor setor do time é o meio-de-campo, que tem os habilidosos Medina, Marangoni e Marrugo. Mas todos eles estavam em péssima noite.

A escalação do Deportes Tolima ontem foi a seguinte: Anthony Silva; Gerardo Vallejo, Yair Arrechea, Yesid Martínez, Danny Aguilar; Cristian Marrugo, Gustavo Bolívar, Mike Campaz, Rodrigo Marangoni; Wilder Medina e Jorge Perlaza.

O Once Caldas chegou a estar vencendo por 3 a 0, gols de Castrillón, Uribe e Mena. Aguillar diminuiu para o Tolima, que precisava de mais um gol para levar a decisão para os pênaltis, pois vencera o primeiro jogo em seu estádio por 2 a 1.

Será a quinta participação do Tolima, fundado em 1954, na Taça Libertadores. Seu melhor desempenho foi em 1982, quando chegou às semifinais. Ao contrário do Once Caldas, que manda seus jogos em Manizales, a 2.150 metros de altitude, o Tolima atua na cidade de Ibagué, a 1.225 metros de altitude.

O resultado agradou ao zagueiro Chicão, que não queria ter pela frente o Once Caldas. "Trata-se de um time copeiro."