Tom Brady encara rival 17 anos mais novo em jogo decisivo da NFL

Desde que a parceria entre o quarterback Tom Brady (41 anos) e o técnico Bill Belichick (66 anos) começou na NFL, no longínquo ano de 2000, o New England Patriots é presença quase certa na disputa do Super Bowl. Com esta edição, são nove participações e, até agora, cinco títulos conquistados.

Com o passar do tempo, o atleta, que tem a função de comandar todas as jogadas ofensivas de seu time, e seu treinador tiveram de ir se adaptando aos mais diferentes estilos de adversários na luta pela taça. Contra o Los Angeles Rams, o duelo será de gerações.

Para enfrentar a maior parceria da história da liga, os Rams apostam no quarterback Jared Goff (24 anos) e no técnico Sean McVay, de apenas 33 anos.

Para se ter ideia da diferença de idade e experiência em campo, Tom Brady, conhecido no Brasil por ser marido da modelo Gisele Bündchen, é o atleta de sua posição mais velho em uma decisão e já havia conquistado seu primeiro título (em 2002) quando o comandante rival, aclamado pela crítica norte-americana por causa de seu estilo ofensivo e de jogadas dinâmicas, se formou no Ensino Médio, em 2004. Já a diferença de 17 anos que separa Brady e Goff é a maior já registrada na história da final da liga americana.