Tom Brady já é o mais velho não kicker da NFL e provavelmente vai manter isto por alguns anos mais

Ken Belson, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Tom Brady, que completou 42 anos de idade no sábado, assinou uma prorrogação de contrato que o manterá em campo até a temporada de 2021. A prorrogação equivale a um total de US$ 70 milhões, de acordo com diversas notícias. Brady, que liderou o New England Patriots para o seu sexto campeonato no Super Bowl, receberá nesta temporada a soma de US$ 23 milhões, na próxima serão US$ 30 milhões e em 2021 vai receber US$ 32 milhões, num total de US$ 85 milhões.

O salário do atleta nesta temporada, de US$ 23 milhões implica um aumento de US$ 8 milhões a mais dos US$ 15 milhões que eram previstos. Mesmo assim, sua remuneração vai liberar uma soma adicional de US$ 5,5 milhões para o Patriots gastar com outros jogadores, segundo informou a ESPN.

Brady, que jogou durante toda a sua carreira para o New England, também pode se tornar um agente livre (sem contrato da NBA) no final desta temporada, embora não seja provável que ele mude de equipe. Ele disse a repórteres na segunda-feira que a cláusula é apenas a confirmação de que as carreiras dos jogadores da NFL tendem a ser decididas ano a ano.

“É a realidade para muitos jogadores na NFL; não quero achar que sou diferente dos outros”, disse ele. “Futebol é uma atividade difícil, tem a ver com produção. Estou pronto para seguir este ano e isso é o que importa e é o meu foco. A minha situação é excepcional - 20 anos no mesmo time e 42 anos de idade. Este é um território praticamente desconhecido de todos e eu vou estar lá e procurar ser o melhor possível este ano e ver o que ocorre”.

Porta-voz do Patriots disse não ter nenhuma informação sobre o contrato. E o agente de Brady não comentou o assunto.

Embora tenha nascido à época do governo de Jimmy Carter, Brady não é o mais velho na NFL. Tal distinção fica com Adam Vinatieri, do Indianapolis Colts, que está com 46 anos de idade. Matt Bryant, que

jogou pelo Atlanta e está com a barba grisalha, também é mais velho que Brady.

Mas Vinatieri e Bryant são kickers que têm muito menos ação e levam menos pancadas do que quarterbacks como Brady. /tradução de Terezinha Martino.