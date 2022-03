Tom Brady desiste de aposentadoria e anuncia que voltará a jogar pelo Tampa Bay Buccaneers

Durou pouco a aposentadoria de Tom Brady. O maior jogador da história do futebol americano anunciou na noite deste domingo em suas redes sociais que estará de volta ao Tampa Bay Buccaneers.

"Nos últimos dois meses percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas. Essa hora vai chegar. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros de equipe e amo minha família que me apoia. Eles tornam tudo isso possível. Estou voltando para minha 23ª temporada em Tampa. Negócio inacabado", disse no Twitter.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm — Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022