Tom Brady vai jogar pelo azarão Tampa Bay Buccaneers na próxima temporada da NFL

A saída surpreendente do quarterback Tom Brady após 20 anos no New England Patriots terá como desdobramento outra escolha ainda mais inusitada. De acordo com a imprensa americana, o astro da modalidade vai defender o Tampa Bay Buccaneers. Aos 42 anos, o jogador deve receber cerca de R$ 150 milhões por temporada para atuar por uma equipe que está longe de ser as mais badaladas da competição.

Os Buccaneers venceram somente uma vez o Super Bowl, em 2002, e vivem para 2021 a expectativa de disputar o evento em seu próprio estádio, já que a partida será realizada em Tampa. Apenas em sua história individual, Brady tem currículo muito mais vitorioso do que a futura equipe. O quarterback tem cinco vitórias em playoffs e sete aparições em Super Bowls a mais do que o Tampa Bay.

O novo time de Brady ainda não anunciou oficialmente a chegada do astro, que deve se mudar de cidade junto com a mulher, a brasileira Gisele Bündchen. No entanto, o próprio perfil da NFL nas redes sociais já fez uma montagem em que o quarterback aparece com o uniforme vermelho da equipe. Um fator que contribuiu para a mudança de time foi que nesta semana o astro se tornou agente livre irrestrito pela primeira vez na carreira e conseguiu, assim, conversar com outras equipes.

Para poder se encaixar no novo time, Brady espera que os Buccaneers melhorem alguns atributos. A proteção ao quarterback e a mudança para um estilo de jogo mais propício ao novo contratado são pontos a serem trabalhados. Além disso, o próprio elenco está longe de ser apontado como favorito ao título. Na última temporada, por exemplo, o Tampa Bay Buccaneers não foi para os playoffs.

Ao se despedir dos Patriots, Brady deixou no ar o quanto sentirá falta da equipe. "Embora minha jornada no futebol caminhe para outro lugar, eu aprecio tudo o que conquistei e estou agradecido por todas as nossas conquistas em equipe. Fui privilegiado por ter a oportunidade de conhecer cada um de vocês e de guardar as memórias do que fizemos juntos", comentou nas redes sociais.