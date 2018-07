Tom Lawlor entra de máscara, cai e rouba a cena na pesagem do UFC 154

MONTREAL - Cheio de marra, Tom Lawlor apareceu de máscara para entrar no palco para a pesagem do UFC 154, em Montreal (Canadá). Pouco antes da chegada um degrauzinho maroto atrapalhou e o lutador da categoria peso-médio foi ao chão. No entanto, tudo não passou de uma encenação, uma homenagem a Fred Ottman, conhecido como Shockmaster, que também caiu na introdução no WCW, em 1993.

Os lutadores do evento principal entraram por último no palco. Carlos Condit e Georges St-Pierre fizeram uma encarada amistosa e deram um aperto de mão. Ambos se mostraram ansiosos pelo combate decisivo de sábado.

Assista a pesagem do UFC 154, que acontece neste sábado