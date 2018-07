Toninho Cecílio deixa o Mogi Migim após terceira derrota seguida Toninho Cecílio não é mais técnico do Mogi Mirim no Campeonato Paulista. O treinador deixou o clube após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, sábado, pela oitava rodada. O resultado manteve o time na lanterna do Grupo D, com apenas sete pontos, e derrubou o clube para a 18.ª colocação na classificação geral, ainda na zona de rebaixamento.