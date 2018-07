Tony Kanaan admite conversas para correr na Nascar Com contrato com a equipe KV Racing apenas até o final desta temporada da Fórmula Indy, o piloto brasileiro Tony Kanaan revelou nesta terça-feira, no circuito de Indianápolis (EUA), que está avaliando as opções para seu futuro nas pistas. E admitiu até que já teve conversas para correr na Nascar em 2014.