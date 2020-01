Tóquio-2020 divulga pôsteres oficiais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 divulgou nesta segunda-feira os pôsteres oficiais das duas competições, que acontecerão entre os meses de julho e setembro. As obras foram desenvolvidas por pintores, fotógrafos, calígrafos e artistas de mangá (quadrinhos) de todas as regiões do Japão.

Ao todo são 20 pôsteres de 19 artistas, sendo 12 das Olimpíadas e oito das Paralimpíadas, que serão espalhados até o dia 16 de fevereiro pela capital japonesa para promover os eventos e aumentar a sua visibilidade.

"Os pôsteres olímpicos traçam visualmente a história e a identidade de cada edição dos Jogos Olímpicos, testemunhando o contexto artístico, social e político de sua época", afirmou o comunicado oficial emitido pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020.

"Hoje eles transmitem os valores e ideais olímpicos e mantêm um diálogo com a comunidade artística internacional e os talentos criativos do país anfitrião", completou.

Naoki Urasawa, premiada artista de mangá por trás da série Monster, criou um pôster no estilo de uma história em quadrinhos japonesa, enquanto que Shoko Kanazawa, defensor dos direitos das pessoas com deficiência, contribuiu com um design apresentando o caractere chinês para "subir". Outros colaboradores incluem o fotógrafo japonês Takashi Homma, o artista contemporâneo Tomoko Konoike e o pintor britânico vencedor do prêmio Turner Chris Ofili.

O público terá acesso às obras originais em uma exposição na capital japonesa, no Museu da Arte Contemporânea de Tóquio, entre esta terça-feira e o dia 16 de fevereiro.

Os Jogos Olímpicos serão realizados de 24 de julho - daqui a exatos 200 dias - a 9 de agosto. O evento paralímpico terá início no dia 25 de agosto e terminará em 6 de setembro.