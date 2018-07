Tóquio celebra contagem de 5 anos para Olimpíada e revela emblemas dos Jogos

O logotipo foi criado pelo artista japonês Kenjiro Sato e apresentado na cerimônia realizada nesta sexta no Tokyo City Hall, onde estiveram presentes o presidência do Comitê Organizador dos Jogos de 2020, Yoshiro Mori, do governador de Tóquio, Yoichi Masuzoe, e do vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), John Coates.

"O emblema reflete a natureza vibrante da cidade e o espítiro acolhedor dos seus cidadãos", afirmou Coates durante a cerimônia, que aconteceu uma semana depois de o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, ter anunciado que os planos de construção de um estádio olímpico de US$ 2 bilhões, cujo orçamento chegou a ser aprovado para ser o principal palco dos Jogos de 2020, foram cancelados.

A construção do estádio estava programada para começar em outubro e ser encerrada em maio de 2019, a tempo também de receber o Mundial de Rúgbi do mesmo ano, mas o alto orçamento aprovado, bem acima da estimativa inicial de US$ 1,3 bilhão para erguer um novo Estádio Nacional, gerou reprovação pública no Japão e o governo do país acabou optando por abandonar o projeto. Assim, a capital japonesa agora terá de orçar a construção de uma arena olímpica com um custo mais baixo.