Tóquio nega risco nuclear para Olimpíada de 2020 Os responsáveis pela candidatura de Tóquio a sede dos Jogos Olímpicos de 2020 e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, tentaram minimizar as preocupações em relação ao risco de contaminação nuclear a partir da central de Fukushima, neste sábado, durante a apresentação final aos membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) em Buenos Aires, onde vão escolher a cidade que vai sediar a Olimpíada que sucederá os Jogos do Rio.