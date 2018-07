Tóquio quer receber Olimpíada para servir de exemplo

Dirigentes do Comitê Olímpico Japonês agendaram para este sábado uma conferência de imprensa, na qual Tóquio pretende revelar oficialmente o seu desejo de abrigar a Olimpíada de 2020.

Tsunekazu Takeda, presidente do Comitê Olímpico Japonês, afirmou para a agência de notícias Kyodo que "nós acreditamos que a Olimpíada irá ajudar na recuperação e reconstrução do país, e nós queremos ajudar a criar um novo Japão para o futuro, para as nossas crianças".

Tóquio deverá oficializar a sua candidatura neste sábado, depois de ter sido uma das cidades derrotada pelo Rio de Janeiro para receber os Jogos Olímpicos de 2016.

O terremoto, seguido pelo tsunami no dia 11 de março, deixou cerca de 23 mil pessoas mortos ou desaparecidas no nordeste do Japão.

A capital japonesa recebeu a Olimpíada em 1964 e o Japão abrigou os Jogos Olímpicos de Inverno em 1972 e 1998, respectivamente nas cidades de Sapporo e Nagano. O Comitê Olímpico Japonês disse que, se Tóquio ganhar o direito de sediar os Jogos de 2020, as regiões afetadas pelo terremoto e pelo tsunami, que provocaram também uma crise nuclear, poderiam receber alguns eventos da competição, como por exemplo o futebol.

Vários eventos esportivos no Japão foram cancelados por causa da crise nuclear provocada pela tragédia de março, mas o Comitê Olímpico Japonês prometeu que o fato não irá influenciar em sua candidatura para a Olimpíada de 2020, que só terá a sua sede eleita pelo Comitê Olímpico Internacional em 2013.