Tóquio recomenda inclusão de surfe e skate na Olimpíada de 2020

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 recomendaram a inclusão de cinco esportes na competição, incluindo skate e surfe, de acordo com comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Beisebol, softebol e caratê também receberam indicações, numa proposta que criaria um total de 18 novos eventos com medalha, divididos entre homens e mulheres e disputados por 474 atletas que seriam incorporados aos Jogos.

"Este pacote de eventos representa tanto os tradicionais como os em ascensão, eventos voltados para a juventude, todos populares no Japão e internacionalmente", disseram os organizadores de Tóquio, em um comunicado.

"Eles irão servir como uma força motriz para promover o Movimento Olímpico e seus valores, com um foco no apelo à juventude, e irão adicionar valor aos Jogos, envolvendo a população japonesa e novas audiências em todo o mundo, e refletindo a visão de Tóquio para os Jogos de 2020".

Sob as novas regras, as cidades-sede das Olimpíadas podem escolher esportes que desejam incluir nos Jogos, os quais seriam acrescentados aos 28 esportes centrais existentes. A decisão final cabe ao Comitê Olímpico Internacional (COI), que irá votar as recomendações de 2020 em agosto do ano que vem.