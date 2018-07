Torben Grael prepara a despedida

RIO - Revoltado com a recente decisão da Federação Internacional de Vela (Isaf) de tirar a classe Star da Olimpíada de 2016, o maior atleta olímpico da história do Brasil, Torben Grael, já antecipa sua aposentadoria. "Já fiz seis Olimpíadas. Se não tiver Star no Rio é hora de pendurar as chuteiras realmente."

O ganhador de cinco medalhas olímpicas (duas de ouro, uma de prata e duas de bronze) vai lutar para fazer sua despedida nos Jogos de Londres.