Torcedor boliviano morre atingido por sinalizador A estreia do Corinthians teve um lado trágico. Um torcedor boliviano do San Jose morreu após ser atingido por um sinalizador que partiu da torcida do Corinthians dentro do Estádio Jesus Bermudez. Outro torcedor também do San Jose ficou ferido. Os corintianos suspeitos de disparem o sinalizador foram detidos pela polícia.