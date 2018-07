Torcedor do Flamengo morre de parada cardíaca a caminho da final da Copa do Brasil

Um torcedor do Flamengo, que havia viajado a Belo Horizonte para assistir à final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, morreu após sofrer uma parada cardíaca antes da partida. Conforme a Polícia Militar de BH, Anderson Duque Estrada de Souza, de 37 anos, participava da concentração dos torcedores cariocas no Ginásio do Mineirinho, ao lado do Mineirão.

Ele teria passado mal quando deixou o local em direção ao estádio onde aconteceria o jogo. Amigos e outros apoiadores do Flamengo lamentaram a perda de Anderson em postagens em redes sociais. Ele compartilhava várias fotos em jogos do clube, ao lado de dois filhos pequenos e amigos.

