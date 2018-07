'Torcedor do Santos pode sempre esperar o melhor de mim', diz Copete após vitória O colombiano Copete abriu mão de disputar o título da Copa Libertadores com o Atlético Nacional para jogar no futebol brasileiro. Não foi fácil deixar seu país e encarar uma cultura bem diferente. Ele assumiu o desafio e já colhe os frutos. Em poucos jogos, já cativa o coração do torcedor do Santos.