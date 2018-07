Torcedor morre ao cair de arquibancada em jogo do Cubs na MLB

Atual campeão da Major League Baseball (MLB, a principal liga de beisebol dos Estados Unidos), o Chicago Cubs anunciou nesta quinta-feira a morte de um torcedor em seu estádio. Richard E. Garrity, de 42 anos, caiu de uma altura não revelada no Wrigley Field e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o próprio Cubs, o torcedor deixava as dependência do estádio após o duelo do Cubs diante do Cincinnati Reds, na terça-feira, quando se desequilibrou e caiu de cabeça. Ele foi imediatamente encaminhado para um hospital nas redondezas, mas não resistiu e foi declarado morto na última quarta.

"Depois do jogo, um torcedor se feriu após uma queda quando estava saindo do estádio. Paramédicos foram chamados imediatamente e o transportaram para um hospital local. Fomos informados de que ele morreu. Os pensamentos e as orações de nossa organização inteira estão com sua família nesta momento difícil", comentou o Cubs em nota.

Um dos times mais tradicionais do beisebol, o Chicago Cubs encerrou o mais longo jejum de títulos dos esportes norte-americanos na última temporada, ao ser campeão da MLB diante do Cleveland Indians e levantar o troféu após 108 anos.