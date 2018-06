Torcedor morre durante partida de futebol entre México e Escócia

CIDADE DO MÉXICO - Um torcedor da seleção de futebol do México morreu neste sábado, 2, depois de sofrer um ataque de hipoglicemia na partida que a equipe venceu a Escócia por 1 a 0.

Em um momento do jogo no qual a seleção se despedia de seus torcedores antes de viajar para a Rússia para participar da Copa do Mundo, Germán López desmaiou e, embora tenha sido levado com urgência a um hospital do sul da Cidade do México, acabou morrendo.

"Durante o fato foram ativados os protocolos de atendimento e transferência, mas o homem morreu no hospital", explicou a Federação Mexicana de Futebol em uma nota.

O México derrotou a Escócia com um gol de Giovani dos Santos no seu penúltimo amistoso antes da Copa.

Neste domingo, 3, a equipe mexicana viajará para Copenhague, onde enfrentará no dia 9 de junho a Dinamarca. /EFE

+ Na volta de Neuer à Alemanha, Áustria vence de virada e quebra tabu de 32 anos