Torcedor que desceu de paraquedas no Maracanã recebe multa de R$ 10 mil

Gustavo Areias, que usou um paraquedas para descer no gramado do Maracanã antes da decisão da Copa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente, quarta-feira, vai ter de pagar uma multa de R$ 10 mil - a maior registrada em incidentes do estádio.

O torcedor foi detido por seguranças ainda no gramado do estádio e levado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim), montado dentro do complexo esportivo. O ato foi considerado uma invasão e enquadrado no Estatuto do Torcedor. Gustavo não tinha autorização para fazer aquela descida.

+ Flamengo apenas empata e Independiente conquista a Copa Sul-Americana

Com a camisa do Flamengo, o paraquedista foi julgado durante o decorrer da partida em numa audiência de custódia. No processo de descida dentro do campo, Gustavo Areias foi saudado pela torcida do Flamengo, que lotou o Maracanã. Suas manobras foram aplaudidas. As pessoas não não sabiam que o flamenguista não tinha autorização para descer no local.