Torcedor que morreu ontem estava banido Guilherme Vinicius Jovanelli Moreira, o torcedor que teve a morte cerebral confirmada ontem, era um dos torcedores que não podiam entrar nos estádios paulistas por determinação da Federação Paulista de Futebol desde o último dia 22. O motivo foi uma briga entre membros da Mancha Alviverde e da Pavilhão Nove, torcida do Corinthians. No dia 5 de fevereiro, o ônibus da Mancha passou em frente à sede da torcida corintiana, que o apedrejou. Os torcedores palmeirenses, incluindo Vinicius "Zulu", desceram e partiram para a briga sob a Ponte dos Remédios, na Marginal do Tietê.