Torcedor sofre na fila sem ingresso. Hoje chega novo lote O sofrimento do santista para ver o time avançar na Libertadores durou mais de seis horas nas filas do Pacaembu. A venda foi suspensa por volta das 12h45, mas muita gente permaneceu no local, à espera de lotes que seriam vendidos no Canindé e em Santos. Funcionários da empresa responsável confirmaram que só restavam entradas de R$ 180. Mas a venda foi interrompida para evitar tumultos. Às 14 horas, veio o anúncio do fim das vendas. Dez viaturas policiais dispersaram a fila.