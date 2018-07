Torcedor vai jogar torneio com Tiger Woods em Dubai

Um golfista amador terá a oportunidade de jogar com Tiger Woods em um torneio de exibição que será realizado antes do Masters de Dubai em fevereiro. O norte-americano usualmente joga torneio de exibição com torcedores, mas eles normalmente têm que pagar por isso e não possuem qualquer garantia de estar na equipe de Woods.

No caso de Dubai, não há um valor a ser pago e o escolhido tem a garantia de que fará parte do quarteto de Woods. Qualquer golfista com alguma experiência pode se inscrever no site www.golfindubai.org e o ganhador será revelado duas semanas antes do torneio, que será em 9 de fevereiro, no Emirates Golf Club.

Woods venceu o torneio em 2006 e 2008, e nunca terminou fora dos cinco primeiros colocados desde a sua primeira participação, em 2001.