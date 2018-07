Torcedores devem sofrer com logística A Copa de 2014 poderá ser um pesadelo para os torcedores. Cinco meses depois de o Brasil apresentar seu calendário de jogos e revelar que seleções viajarão por todo o País, a Fifa concluiu que o plano pode não ser realizável, uma vez que não existem hotéis suficientes para receber torcedores e jornalistas em algumas cidades. A entidade fala abertamente que torcedores e imprensa terão de dormir em outras cidades - ou em outros Estados -, voando para as sedes no dia do jogo.