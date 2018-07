Torcedores não terão telões para ver a final

A cidade de São Paulo não terá um local reservado para a comemoração da torcida corintiana, caso o time conquiste o bicampeonato mundial amanhã.

Cauteloso, o clube não montou um esquema de festa - se houver título, a celebração "oficial" ocorrerá apenas na terça-feira, dia em que a delegação do Corinthians chegará do Japão.

Na final da Libertadores da América, contra o Boca Juniors, o clube alugou o Anhembi e cobrou R$ 40 dos torcedores que quisessem assistir à partida na "Arena Timão". A iniciativa foi um sucesso de público.

O único local que servirá como ponto de encontro dos torcedores é a quadra da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada corintiana, no Bom Retiro. A festa começará à meia-noite e continuará até o horário de início da partida, às 8h30. Estão programados shows de samba, além de churrasco e distribuição de bebidas. O "preço" da entrada é um quilo de arroz. Apenas para os sócios do Corinthians, o bar Salve Jorge, na sede do clube, terá a transmissão do jogo.

Policiamento. Sem uma área definida para a concentração dos corintianos na capital paulista, a Polícia Militar informou que vai intensificar o patrulhamento nas principais ruas e avenidas da cidade.

"Locais tradicionais de concentração, como a quadra da Torcida Organizada Gaviões da Fiel e a Avenida Paulista, terão pontos de estacionamento de viaturas nas proximidades", informou a corporação.

A PM também participa do planejamento da operação de retorno do Corinthians, na terça-feira. A concessionária do Aeroporto de Guarulhos já informou que, assim como no embarque da equipe para Dubai, os jogadores e a comissão técnica não passarão pelo saguão. Também farão parte do esquema a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Prefeitura e a Guarda Municipal de Guarulhos. No dia 3, 15 mil pessoas foram ao aeroporto dar adeus à equipe e houve confusão entre torcedores e a PM.