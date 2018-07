Torcedores protestam contra Belluzzo e atletas Parte dos torcedores que foram ontem ao Palestra Itália não esteve lá apenas para assistir a mais um jogo do Palmeiras e se despedir do estádio antes da reforma. A diretoria foi alvo de protestos dentro e fora do estádio, mesmo com a boa vitória sobre o Grêmio, que levou a equipe a 7 pontos na competição e à vice-liderança provisória, atrás só do Botafogo no saldo de gols.